Hacker russi attaccano i siti di sei banche italiane L’Agenzia per la cybersicurezza | «Mantenere alto il livello di attenzione»

(Di martedì 1 agosto 2023) Nuova offensiva diinformatici filoai danni dell’Italia. Stavolta a diventare irraggiungibili per pochi minuti, sono stati idi alcune: Bper, Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare di Sondrio, Fineco, Intesa e Fideuram. Poca roba rispetto al furto di dati con la richiesta di riscatto. Ma sui loro canali, glifiloNoname057(16) – gli stessi che ieri hanno preso di mira aziende di trasporto pubblico locale e a metà maggio hanno, invece, mandato il tilt il sito per il rilascio della carta d’identità elettronica del Ministero dell’Interno – hanno esultato per i loro attacchi contro le «russofobiche autorità». Sul Telegram il gruppo ha, inoltre rivendicato gli attacchi, criticando il recente ...

Collettivi di hacker russi tornano a colpire le istituzioni italiane. Lo ha reso noto l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attraverso il suo team specializzato Csirt: dopo gli attacchi ai minist ...