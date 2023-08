Hacker russi attaccano 6 banche italiane L' agenzia per la cybersicurezza | «Massima allerta ma sistemi integri»

(Di martedì 1 agosto 2023) I danni sono stati per ora relativi: siti irragiungibili per pochi minuti. Poca roba rispetto ai ben più temibili ransomware, il furto di dati con la richiesta di riscatto. Ma sui loro canali...

Cybersicurezza e malware, ecco come agiscono glidalla commissione trasporti Patente digitale e nuove norme sulla sicurezza stradale: l'annuncio dell'Ue LA SCHEDA Come funziona la fusione ...Le banche coinvolte Cinque gli istituti di credito attaccati: Fineco Bank, Banca popolare di Sondrio, Bper banca, MPS ed Intesa San Paolo Chi sono i sopettiNon è chiaro chi abbia ...filorussi di nuovo in azione. A portare gli attacchi, secondo quanto riporta Repubblica , sono gliattivisti del collettivo filorusso Noname057(16) . Si tratta dello stesso gruppo già ...

Attacco hacker russi a cinque banche italiane TGCOM

Dopo le aziende di trasporto pubblico locale, le banche. Gli hacker filorussi Noname057 hanno attaccato 16 siti di 5 banche italiane: Bper, Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare di Sondrio, Fineco ...Attacco degli hacker russi alle banche italiane. Dopo il caso del trasporto pubblico locale, è toccato a cinque istituti, vittime degli hacker attivisti del ...