Hacker filorussi attaccano 16 banche tra cui 5 italiane Acn | “Massima attenzione”

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 1 agosto 2023) L`Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) monitora con lale minacce all`operatività dei siti istituzionali - ministeri, autorità, agenzie, organi costituzionali - e delle organizzazioni che gestiscono servizi essenziali per la collettività anche in relazione ai recenti avvenimenti che hanno prodotto una breve indisponibilità di alcuni di loro. Nel corso delle quotidiane attività di monitoraggio, il Csirt Italia (Computer security incident response team - Italia) dell`agenzia ha identificato il riattivarsi di campagne di attacchi di tipo 'distributed denial of service (ddos)' da parte di gruppi di hacktivistiai danni di soggetti istituzionali nazionali. CinqueNon risulta comunque che gli attacchi - di carattere "dimostrativo" - abbiano intaccato ...