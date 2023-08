Ha chiamato l' ambulanza da sola mentre si trovava stesa a terra | ferita | nel parcheggio di un night club a Castiglione del Lago | ha chiesto

Testo..., tratto da... www.lanazione.it ! Hal'da sola mentre si trovava stesa a terra, ferita, nel parcheggio di un night club a Castiglione del Lago: ha chiesto aiuto raccontando di essere stata stuprata da una persona che ......state le persone che si trovavano con lui in quel momento e che hannoil Numero unico di emergenza Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un', l'..."Brucio il Comune se non mi aiutate", ha detto l'uomo, come riferito dal sindaco Giosuè Maniace che ha subitoi carabinieri. Il 60enne, fermato in tempo, è stato portato via in

Riccione, chiamano ambulanza per un "passaggio" e filmano: denunciati Sky Tg24

I soccorritori l’hanno trovata ubriaca e in stato confusionale davanti ad un night con alcune ferite alle braccia. Nei prossimi giorni lui sarà sentito dai carabinieri che intanto hanno parlato con il ...