Guerra Ucraina-Russia | nuovo attacco con droni a Mosca | colpito grattacielo

(Di martedì 1 agosto 2023), 1 ago. (Adnkronos) -consulla regione di. Lo ha reso noto il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, mentre il ministero della Difesa russo ha precisato che due aerei senza pilota sono stati abbattuti dalla difesa aerea nei distretti di Odintsovo e Naro-Fominsk, mentre un terzo è stato intercettato ed è precipitato. Sobyanin su Telegram ha precisato che non ci sono feriti ma che "è stata danneggiata la facciata del 21mo piano" di un edificio. L'aeroporto moscovita di Vnukovo è stato temporaneamente chiuso e i voli dirottati su altri scali. Ilè arrivato due giorni dopo le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Lasta tornando in". La...

... destituito da un golpe , sarebbe considerato 'una dichiarazione dicontro il Burkina Faso e ... stimati intorno ai 25mila ''Siamo a breve distanza dal confine bielorusso con l'', fa ...Il nuovo attacco è arrivato due giorni dopo le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Lasta tornando in Russia". La Russia rivendica di aver respinto un attacco condotto con tre ...Ieri il presidente dell'Volodymyr Zelensky aveva detto che lastava arrivando in Russia. E da ieri, nelle torri della City di Mosca, si lavorerà in home working per una settimana. Il ...

Mosca: "Armi nucleari se controffensiva Kiev riesce". Missili russi su Kryvyi Rih: 5 morti - Media russi: nella notte attacco di droni ucraini su Mosca - Media russi: nella notte attacco di droni ucraini su Mosca RaiNews

Nuovo attacco con droni sulla regione di Mosca. Oltre ad una marea di immagini sui social è stato il sindaco della capitale russa, Sergei ...I soldi sono stati stanziati, circa 130 milioni dopo la rivalutazione a seguito dell’incremento delle materie prime per le conseguenze della guerra in Ucraina, ma l’opera viaria attesa dal dopoguerra ...