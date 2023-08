Guasto sulla Metromare | treni fermi per più di un’ora | l’ira dei pendolari

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 1 agosto 2023) Ostia – Ancora disagi, ex Roma-Lido, dove unelettrico alla sotto stazione del Torrino ha fatto saltare le corse: “Il ‘mancato incidente’ di oggi – spiega il ComitatoRoma-Ostia – ha bloccato iin linea dalle 16.21 alle 17.42 (primo treno ripartito): bene 11 minuti”. “Poteva andar peggio”, il commento dei. “Ora metteranno i 2 CAF300, che avevano messo a ‘riposare’ al capolinea di Roma PSP a danno della frequenza in linea, passata proprio da oggi da 15 a 22 minuti. Serviranno a spostare la gente che intanto si è accumulata nelle stazioni in attesa di notizie, vaghe o assenti, visto che in molte stazioni neppure funzionano gli altoparlanti. Occorre tirare fuori dai cassetti il Piano gestione emergenze di Cotral e ...