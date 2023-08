Gruppo di hacker filorusso attacca i siti di 5 banche italiane tra cui Bper ed Mps. Ieri colpite alcune aziende di trasporto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) IlNoname057(16) che si definiscehato oggi 16di 5. Si tratta di, Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare di Sondrio, Fineco, Chebanca. I tecnici dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale – come avviene sempre in questi casi – hanno subito preso contatto con i soggetti colpiti per informarli dell’attacco e fornire le prime indicazioni per la mitigazione degli effetti. Quattro delle cinqueavrebbero registrato per alcuni loroun disservizio temporaneo: sono stati cioè irraggiungibili per qualche minuto dagli utenti esterni. Si tratti di attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service) che si effettuano inviando ...