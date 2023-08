Grosseto | Bocciata la mozione delle opposizioni su via Giorgio Almirante

(Di martedì 1 agosto 2023) Il Consiglio comunale direspinge ladell'opposizione, dando così il via libera all'istituzione di via. Il sindaco Colonna ha deciso di dividere la città, bocciando la ...

Il Consiglio comunale direspinge la mozione dell'opposizione, dando così il via libera all'istituzione di via Almirante. Il sindaco Colonna ha deciso di dividere la città, bocciando la mozione delle ...Il Consiglio comunale direspinge la mozione dell'opposizione, dando così il via libera all'istituzione di via Almirante. Il sindaco Colonna ha deciso di dividere la città, bocciando la mozione delle ...

Grosseto: Bocciata la mozione delle opposizioni su via Giorgio ... LA NAZIONE

Il Consiglio comunale di Grosseto respinge la mozione dell'opposizione, dando così il via libera all'istituzione di via Almirante. Il sindaco Colonna ha deciso di dividere la città, bocciando la mozio ...Dopo l’intervento della Prefettura la richiesta di discussione è stata accettata, ma la decisione bocciata. De Martis: "Voto scontato, brutta pagina per tutta la città". Gori: "Attentato sventato alla ...