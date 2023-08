(Di martedì 1 agosto 2023)ha manifestato apertamente la sua intenzione di conquistare il suooro in WWE, mirando in particolare aldegli Stati Uniti. Dalla sua convocazione nel roster principale come parte del Draft di aprile,è apparso parecchie volte in TV guadagnando sempre più importanza. Uno dei momenti più importanti diè arrivato a Money in the Bank 2023, dove ha svolto un ruolo significativo in un segmento con il leggendario John Cena. Questo rapido exploit ha portato al suo debutto nel roster principale contro l’Hall of Famer Edge all’evento SmackDown del Madison Square Garden del 7 luglio. In un’intervista su WWE Die Woche,ha espresso il desiderio di aggiungere unalla sua lista di successi in WWE, ...

Grayson Waller: “Il mio prossimo obiettivo è vincere il mio primo titolo” Zona Wrestling

In NXT, Waller tried multiple times to capture the NXT Championship but came up short against Bron Breakker and current champion Carmelo Hayes.Grayson Waller has talked about not winning any titles during his run on "NXT" and if he was bothered by it. He also revealed the title he wants to win next.