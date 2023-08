Grave lutto nel cinema | dramma per i fan di Euphoria | aveva solo 25 anni

- - > Diede vita alla Friuli Coram con la moglie e il suocero.in Friuli per la scomparsa del dottor Antonio Rampino , fondatore con la moglie e il suocero ... due giovani feriti di cui uno...... per la scomparsa questo pomeriggio del suo caro papà a seguito di unincidente stradale. Sentite condoglianze da parte di tutta la società biancazzurra". (e.g.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA.Unha colpito il Pescara calcio: Giuseppe Delli Carri, papà del direttore sportivo biancazzurro Daniele Delli Carri, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, ...

Nuovo grave lutto per Romano Prodi Today.it

La popolare giornalista di TeleNorba Daniela Mazzacane si è spenta nelle scorse ore a causa di una grave malattia contro la quale l’ottava da tempo. La giornalista barese aveva 59 anni ed era uno dei ...a cultura italiana deriva da quella latina, e pertanto, lo sono anche i nostri proverbi. Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono st ...