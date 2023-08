Grande Fratello Vip | Pier Silvio non si ferma | arrivano restrizioni anche ai fan

(Di martedì 1 agosto 2023) Sarà un’edizione davvero davvero particolare quella delVip/Nip in onda da settembre 2023. Pare cheBerlusconi abbia deciso di imporre ulteriori regole al reality show e cosìai suoi concorrenti. Ma non solo, secondo la nuova indiscrezione,i fan dovranno avere un determinato comportamento sul web. Insomma, per questa L'articolo proviene da KontroKultura.

Ennesima novità nella nuova edizione del, in partenza il prossimo 11 settembre. Dopo l'unione di VIP e NIP nel cast e lo sbarco di Cesara Buonamici come opinionista unica del programma, adesso uncambiamento arriva ...Giulia Salemi non farà più parte del cast delVip . Al suo posto, con una anteprima degli affidabili colleghi di TVBlog , arriva Rebecca Staffelli , figlia di Valerio, inviato di Striscia la Notizia.Vip 8, ecco ...... al momento sconosciuta e forse legata ai suoi problemi di salute mentale e a un recente,... "Come artista, amico,e figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa ...

La macchina organizzativa del Grande Fratello, in partenza il prossimo 11 settembre, è in moto da un po’. Nelle ultime ore è spuntato il nome della sostituta di Giulia Salemi, che avrà il compito di ...Arrivano ulteriori notizie riguardo la nuova edizione del Grande Fratello la cui data di inizio è fissata per lunedì 11 settembre 2023. In prima serata su Canale 5 ripartirà il reality più amato dagli ...