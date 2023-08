Grande Fratello | svelato il nuovo regolamento del reality ed è già polemica

Come artista, come amico, comee come figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti ...rock morti all'età di 27 anni - mostra come la fama possa spesso diventare un peso troppoda ......sulla Fratellanza Umana firmato il 4 febbraio del 2019 ad Abu Dhabi da Papa Francesco e dal... due leader religiosi si sono abbracciati e uno ha chiamato l'altro '' ma poi ci hanno detto ...... Romano Prodi lo ha detto davanti alla chiesa di Sant'Anna in via Siepelunga a Bologna, poco prima del funerale di suoVittorio, morto a 86 anni dopo una lunga malattia. 'Però c'è un...

Regolamento Grande Fratello 8: Niente più fandom sui social, pena la squalifica del concorrente Fanpage.it

Deianira Marzano ha spiegato perché la concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe lasciato Donnamaria: 'Niente storie, like e commenti da lui' ...Nuove indiscrezioni sui divieti e le imposizioni di Pier Silvio Berlusconi per il Grande Fratello. L'ultima regola è per i fan.