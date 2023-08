Grande Fratello 2023 | Giulia Salemi sostituita | il nome scelto

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 1 agosto 2023) In queste settimane sono state davvero tante le notizie trapelate in merito alla prossima edizione del. Tra di esse si è parlato anche dell'uscita di scena di. La ragazza, come ha confermato lei stessa, non è stata confermata per la prossima edizione del reality show, pertanto, non occuperà più la sua posizione al lato dello studio con il tablet a portata di mano. Tale posto, però, non resterà vacante, in quanto si è deciso di introdurre una nuova figura. Stando a quanto emerso in un'anteprima pubblicata da TV Blog, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di giocare in famiglia, assegnando questo incarico alla figlia di Valerio Staffelli.rimpiazzata dal: Rebecca Staffelli prende il suo ...