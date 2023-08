Gp Gran Bretagna | Mir | “Totalmente ripreso dall’infortunio Sarà fantastico tornare in pista”

(Di martedì 1 agosto 2023) Torna la MotoGp dopo cinque settimane di pausa, con il circuito di Silverstone. La Repsol Honda riabbraccerà Joan Mir, pronto aindopo l’infortunio patito al Mugello. “La nostra pausa è stata un po’ più lunga di quella di tutti gli altri, ma ora mi sono completamenteche ho subito al Mugello. Sono tornato ad allenarmi e guidare diversi tipi di moto come al solito da alcune settimane, quindi mi sento bene fisicamente. L’obiettivo è sfruttare al meglio ogni sessione ealla mentalità della MotoGP e delle corse dopo tante settimane di assenza.rivedere tutti ein sella alla Honda RC213V”. SportFace.

