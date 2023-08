Governo | Renzi | ‘cene al Twiga? Mi interessa quello che fanno in Aula Bonifazi o Richetti’**

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Inopportune le cene al? Non midove va a cena, né dove va Richetti. Miche portino avanti inle proposte per gli italiani, mi importachein”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, in conferenza stampa al Senato, rispondendo a una domanda sulla vicenda del ministro Santanchè, con riferimento agli esponenti di Italia Viva -, Nobili e Boschi- ospiti dello stabilimento balneare della ministra meloniana. “Questa storia ricordache facevano i grillini prima maniera”, aggiunge. L'articolo CalcioWeb.

