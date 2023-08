Gossip Uomini e Donne | Francesca Sorrentino sul trono dopo Temptation Island? Le indiscrezioni

(Di martedì 1 agosto 2023)aver fatto fuoco e fiamme a, alcune voci di corridoio confermerebbero cherientrerebbe tra i nomi in lizza per ildi2023/2024. A seguito della sua rottura con Manuel Maura e il tortuoso percorso che ha dovuto affrontare nel reality dei sentimenti, per la 23enne sarebbe giunto il momento di trovare un amore più sincero all’interno del programma di Maria De Filippi, che offre a centinaia di giovani l’opportunità di incontrare la propria anima gemella. Il falò di confronto die Manuel: un’ulteriore spinta verso? Il percorso die Manuel Maura a ...

... Matteo Ranieri.' Queste le parole con cui Luca Salatino ha risposto alla domanda circa la sua partecipazione alla prossima edizione die Donne. A quanto pare l'ex tronista non avrebbe ...Gli ultimi rumor sue Donne: Tina Cipollari e non solo Come spiegato in precedenza, le recenti indiscrezioni sulla nuova edizione die Donne avevano parlato anche di un presunto ...Il legame di Luca Salatino cone donne Intervistato da Nuovo Tv, Luca ha detto che l'esperienza ae donne lo ha segnato in positivo, regalandogli delle emozioni uniche che porterà ...

Uomini e donne, Andrea Zelletta cuor di papà sbotta sui social: "Imbecilli" Today.it

L'ex dama Pinuccia torna a parlare del suo addio a Uomini e donne e dei rapporti turbolenti con Tina Cipollari ...La partenza da Catania dopo la vacanza con la famiglia, per Rosa Perrotta, non è stata delle migliori. L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, dopo tre ore di ritardo e ...