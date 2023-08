Golpe Niger | rientrati gli italiani Ue | ?forniture uranio non a rischio

E' atterrato intorno alle 5 di questa mattina all'aeroporto di Ciampino il volo con a bordo i cittadini italiani e stranieri che hanno deciso di partire dal, dopo ildi mercoledì scorso contro il presidente Mohamed Bazoum. A bordo del volo c'erano in tutto 87 persone: 36 italiani, 21 statunitensi, quattro bulgari, due austriaci, un nigeriano, ...Mentre il portavoce per il Consiglio della sicurezza nazionale americana, John Kirby, è stato più cauto: "Non abbiamo nessuna indicazione che la Russia sia responsabile delin". Il...Ex viceministro degli Esteri dei governi Conte tiene i contatti fra Usa, Inghilterra, paesi dell'Africa occidentale e Ue dal giorno delin. Ai primi di luglio è stata l'ultima volta a ...

Niger, atterrato a Ciampino volo speciale con 36 italiani. Francia evacua cittadini Sky Tg24

ROMA - Un volo speciale proveniente da Niamey, in Niger, è atterrato all'aeroporto militare di Ciampino questa mattina, trasportando connazionali italiani e stranieri che hanno deciso di lasciare il p ...(LaPresse) Proseguono le evacuazioni dal Niger dopo il golpe che ha scosso sia il Paese africano che il mondo intero. Mercoledì mattina, ...