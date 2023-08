Golpe Niger | rientrati gli italiani Ue | ?forniture uranio non a rischio

Addestrato da Francia e Stati Uniti il leader delinEmergono nuovi dettagli sulla figura del generale Abdourahmane Tchiani, che si è autoproclamato sulla tv nazionale nuova guida del. Come racconta il Corriere della Sera, 'il ...Golpisti: "Ecco piano Francia per intervento militare"in, generale Tchiani si autoproclama nuovo leader Anche la Francia ha deciso di evacuare i propri cittadini e un primo volo è ...Il colpo di Stato in Nigeria Ilin, avvenuto tra il 26 e il 27 luglio, è stato solo l'ultimo in ordine di tempo ad essere perpetrato in Africa dopo quelli in Mali e Burkina Faso. ...

Golpe in Niger, volo speciale per rientro italiani: ultime notizie oggi 1 agosto 2023 Adnkronos

Tra questi anche i due tecnici di Anagni, un pilota e un motorista di un'azienda del posto, bloccati in Niger dal golpe che ha rovesciato la settimana scorsa il Presidente della Repubblica. Ieri un KC ...Il 26 luglio 2023, i soldati della Guardia presidenziale del Niger hanno circondato il palazzo del presidente Mohamed Bazoum e hanno arrestato lui e la sua ...