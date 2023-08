Golpe in Niger | volo speciale per rientro italiani Al via evacuazione francesi

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago. (Adnkronos/Dpa) - "Il governo italiano ha deciso di offrire ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con unper l'Italia. L'Ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione in corso" dopo ilnel Paese. Così su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Intanto inizierà "oggi" l'operazione dideidal. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Parigi, precisando che saranno evacuati "anche i cittadini europei che desiderano lasciare il Paese". I cittadinisaranno evacuati da Niamey, la capitale, "molto presto e in pochissimo tempo", aveva riferito in precedenza il sito di Le Figaro, citando un messaggio ...

Ilinmette a dura prova non solo il Paese ma anche tutta la regione, con onde d'urto che si propagano fino all'Europa. La destituzione del presidente Mohamed Bazoum da parte del capo della ...La girandola di violenze eIl colpo di Stato in, perpetrato fra il 26 e il 27 luglio, chiude il cerchio diche si sono susseguiti nei vicini Mali (2020, 2021) e Burkina Faso (...ONU Ilin"ha ulteriormente complicato uno scenario della sicurezza che stava già peggiorando". E' l'allarme lanciato dal rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni ...

Niger: gli italiani e il golpe. Chi addestrano i “nostri” Il Fatto Quotidiano

Francia e Stati Uniti hanno schierato insieme 2.600 soldati in Niger per combattere i jihadisti. La giunta militare, ieri, ha accusato la Francia di cercare di "intervenire militarmente" per ...I cittadini francesi saranno evacuati da Niamey, la capitale del Niger, “molto presto e in pochissimo tempo”, aveva riferito in precedenza il sito di Le Figaro, citando un messaggio dell’ambasciata ...