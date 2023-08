Golpe in Niger | volo speciale per rientro italiani Al via evacuazione francesi

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago. (Adnkronos/Dpa) - "Il governo italiano ha deciso di offrire ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con unper l'Italia. L'Ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione in corso" dopo il

L'ambasciata francese annuncia un'operazione di evacuazione per via aerea I cittadini francesi a Niamey, la capitale del, si preparano ad essere evacuati in tempi molto rapidi, a seguito del recente colpo di stato nel paese. Secondo il sito di Le Figaro, l'ambasciata francese a Niamey ha annunciato un'operazione ...... mentre il gruppo paramilitare Wagner ha diffuso un presunto messaggio del leader Yevgeny Prigozhin , secondo cui il tentativo diinsarebbe una "lotta contro i colonizzatori". Credits ...Gli accordi prima delinLa nazione dell'Africa occidentale dele la Cina hanno siglato lo scorso 6 luglio 2023 una serie di accordi che includono un parco industriale, un oleodotto ...Niger colpo di stato - La Francia avvia «oggi» l'evacuazione dal Niger dei suoi connazionali: è quanto riferisce il ministero degli Esteri di Parigi.Niamey (Agenzia Fides). È ancora troppo presto per fare un'analisti approfondita del golpe militare in Niger, ma si possono fare alcune considerazioni grazie all'aiuto di Rahmane Idrissa, ricercatore ...