Golpe in Niger | i crimini dei francesi e i rischi che corre l’Europa

Tuttavia il portavoce per il Consiglio della sicurezza nazionale americana, John Kirby, ha dichiarato: 'Non abbiamo nessuna indicazione che la Russia sia responsabile delinné che lo ......farlo gli Stati Uniti spazzano via le illazioni ucraine secondo le quali dietro ilci sarebbe la Russia "non c'è alcuna indicazione che Mosca abbia fomentato il colpo di Stato in atto in"...... ilè uno snodo centrale delle rotte migratorie africane all'interno della regione e dirette verso il Mediterraneo. La crisi provocata daldel 26 luglio rappresenta una minaccia per i ...

Golpe in Niger, cresce la tensione: Mali e Burkina Faso minacciano escalation in caso di intervento militare della Ecowas Il Riformista

L’auto proclamato leader era stato addestrato dagli americani: un militare duro e puro formatosi in Francia, Marocco e Senegal Venerdì, quando il generale Abdourahmane Tchiani si è autoproclamato sull ...L'Italia annuncia un volo speciale per i connazionali che vogliono lasciare il Paese, mentre "l'ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa", assicura il ministro Tajani ...