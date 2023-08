Rumors confermati: Diegosi ritira dal calcio giocato . Il difensore uruguaiano, con un passato anche in Italia tra Inter e Cagliari, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e lo ha annunciato con un un video ...Il Cagliari ferma il Napoli e sitrasformato dopo il mercato di gennaio. La classifica però resta preoccupante così il ... Caceres eProbabilmente prima c'era qualche soggetto non ...Rumors confermati: Diegosi ritira dal calcio giocato . Il difensore uruguaiano, con un passato anche in Italia tra Inter e Cagliari, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e lo ha annunciato con un un video ...

Godin conferma il ritiro: “Grazie calcio” ItaSportPress

Il difensore uruguaiano ha confermato i rumors sul proprio ritiro spiegando di aver deciso di appendere gli scarpini al chiodo.Non solo David Silva. Anche il difensore uruguayano sta per salutare la carriera da professionistica dopo aver lasciato il Velez.