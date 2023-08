Gmg Lisbona | l' arrivo dei pellegrini tra cori | balli e sorrisi

Tra cori, balli e sorrisi i pellegrini riempiono le strade di, mentre il più grande raduno cattolico, una settimana di incontri religiosi nota come la Giornata mondiale della Gioventù (), prende il via nella capitale portoghese, alla vigilia dell'...Il partire in fretta è l'atteggiamento con cui sono sintetizzate le indicazioni di Papa Francesco per ladi: 'Che siano di evangelizzazione attiva e missionaria da parte dei giovani, che ...- - > Il Parque Eduardo VII con il palco per i primi eventi della, nel centro di. C'è anche una challenge globale tra le idee nuove della Giornata mondiale della gioventù. Il team organizzativo diha pensato di lanciare una sfida online a tutti ...

Gmg Lisbona: l'arrivo dei pellegrini tra colori, canti e messaggi di pace Servizio Informazione Religiosa

Roma, 1 ago. (askanews) - Tra cori, balli e sorrisi i pellegrini riempiono le strade di Lisbona, mentre il più grande raduno cattolico, una settimana di incontri religiosi nota come la Giornata ...AGI - Lisbona attende Papa Francesco. Nella capitale portoghese si prevede l'arrivo di un milione di giovani da tutto il mondo per la 37esima Giornata Mondiale della Gioventù, la prima dopo la pandemi ...