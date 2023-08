Gli squattrinati chic e i presunti servizi vip di un gran mitomane

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 agosto 2023) Qualche mattina fa ero ospite d’un programma radiofonico. Subito prima di me avevano intervistato una giornalista del Corriere, Irene Soave, che a una domanda sulla maleducazione e l’aggressività aveva risposto che il problema è che non siamo mai stati così poveri, raccontando poi la storia d’un aereo rimasto fermo sulla pista coi passeggeri a morire di caldo in quell’inferno che è il turismo di massa in questo secolo. Come tutte quelle che non hanno la risposta pronta, non ho detto quel che avrei dovuto dire quand’è toccato a me, e quindi poi ci ho rimuginato per giorni. Come tutte quelle che ci ripensano, la risposta non pronta mi si ripropone a ogni spunto, l’ultimo ieri con la classifica dei miliardari più miliardari d’Italia. Quel che avrei dovuto dire in radio è: non è vero, la verità è che non siamo mai stati così ricchi. La gente che prende un aereo a trenta euro e viene ...