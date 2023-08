Giulia De Lellis e il pancino sospetto Gravidanza in arrivo? Lei risponde ai fan | «Non lo nego sarei carina?»

(Di martedì 1 agosto 2023) Un passato in televisione, famosa per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice e come ex concorrente del GfVip. Lei èDe, oggi nota influencer, che...

Lo sa un po' menoDe, che recentemente ha fatto l'ennesimo scivolone social mentre si godeva una gita internazionale con il marito. La polemica intorno aDe. La beauty ...Ferragni ha colto la palla al balzo per mettere like al commento di un utente su Twitter che polemizzava contro Lucarelli, in merito al suo parere sull'ultima grande diatriba diDe. ...In barca con il fidanzato,Desceglie la classica versione maschile in lino azzurro: la sua è firmata Uniqlo (49,90 euro) . Modello lezioso in seta bianca con fiocco nero al collo per l'...

Giulia De Lellis dopo la vacanza in Israele: “Oggi non posso esserci, mi hanno sequestrata” Il Fatto Quotidiano

Un passato in televisione, famosa per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice e come ex concorrente del GfVip. Lei è Giulia De Lellis, oggi nota influencer, ...Chiara Ferragni Selvaggia Lucarelli, dopo le dure parole della giornalista per il post in Sicilia dell'imprenditrice, ecco arrivata la sua ...