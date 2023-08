Giubileo | 45 milioni per rifare le strade di tutti i municipi romani | come diventeranno

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma – Le modifiche ae viabilità continuano a giocare un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell’Anno Santo. Il Faro online, negli scorsi giorni, vi ha parlato diper ilverranno rivoluzionatee marciapiedi a servizio della viabilità principale romana (leggi qui), in questo articolo andremo a vedere nel dettaglio, invece, cambierà la viabilità municipale. Palazzo Chigi, infatti, ha previsto un maestoso intervento di manutenzione stradale che andrà ad interessarei 15di Roma. E non sono solo chiacchiere: è tutto scritto nero su bianco all’interno del Decretoche,da tradizione per il Faro online, di seguito alleghiamo per chiunque abbia voglia di scaricarlo e ...

I fondi saranno equamente divisi tra tutti i 15 municipi della Capitale. E i lavori interesseranno anche i marciapiedi ...L’Ama avrà 800 netturbini in più. L’imposta sui rifiuti calerà del 4% per privati e aziende. Lo faccia sapere a tutti Gualtieri, non si aspetti il sindaco di Roma che lo facciano gli altri ...