Giro di Polonia 2023 | risultati e classifica quarta tappa | vittoria di Kooij | terzo Moschetti

L'olandese della Jumbo Visma, Olav Kooij, conquista il successo nella quarta tappa del Giro di Polonia 2023, la Strzelin-Opole di 198,6 km, battendo in volata il connazionale della Education First, Marijn Van Den Berg, e l'italiano Matteo Moschetti della Q36. Quinto Jakub Mareczko (Alpecin-Deceuninck). Tutto facile per lo sloveno della Bahrain-Victorious, Matej Mohoric, che conserva la maglia di leader della classifica generale.

GIRO DI POLONIA 2023 / Formolo: «Ho visto Pogacar ed è già in bici. Saronni dice che dovrebbe correre dì meno ... Bicisport

Quarta tappa per il Giro di Polonia 2023: sul traguardo di Opole scontata la volata di gruppo visto un percorso prettamente pianeggiante. Ad imporsi è il neerlandese Olav Kooij. Il velocista della Jum ...L'olandese della Jumbo, nella quarta tappa, ha bruciato allo sprint il connazionale Van den Berg e l'italiano Moschetti ...