Giro di Polonia 2023 | quarta tappa in volata a Olav Kooij | terzo Matteo Moschetti

(Di martedì 1 agosto 2023)per ildi: sul traguardo di Opole scontata ladi gruppo visto un percorso prettamente pianeggiante. Ad imporsi è il neerlandese. Il velocista della Jumbo-Visma porta a casa il settimo successo stagionale. Nella parte iniziale della frazione da registrare un eccellente Jacopo Mosca che va all’attacco per assicurarsi altri punti fondamentali in chiave classifica degli scalatori.doveva essere eè stata conche ha dominato davanti al connazionale Marjin Van Den Berg (EF Education – EasyPost), con(Q36.5 Pro Cycling) che conquista un’ottima terza piazza. In casa Italia da segnalare anche ...

Sono le 19:30 e l'aereo è quasi pronto al decollo: neldi un paio d'ore saremo a Cracovia, ... ci rendiamo conto che è questo il prezzo da pagare per superare il confine tra Ucraina e" ...Che comunque si permette di prendere in: il racconto, davanti alle telecamere, della fatica che Lukashenko farebbe a "trattenere i Wagner" ansiosi di "fare una gita in", non è soltanto ...... Russia e. Secondo i dati raccolti, si prospetta una crescita del 15% a valore e del 10% a ... Neldi 3 anni mi piacerebbe arrivare ad esportare circa 1 milione di bottiglie", dichiara ...

GIRO DI POLONIA 2023 / Formolo: «Ho visto Pogacar ed è già in bici. Saronni dice che dovrebbe correre dì meno ... Bicisport

A Opole il talentuoso velocista olandese della Jumbo Visma precede il connazionale Van den Berg (EF) nella 4^ tappa ...Ciclismo modenese sugli scudi nell'ultimo weekend di luglio: Marcello Pelloni vince il Memorial Campanini, Simone Orlandi si ferma ai piedi del podio, Luca Covili sesto al Czech Tour. Giovanni Aleotti ...