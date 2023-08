Giorgia Meloni | “Stop sindrome Calimero | Italia ce la può fare”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) – "Questa è una nazione che tende a dimenticare il suo potenziale. Questa è una nazione che non si ricorda abbastanza spesso cosa è stata e cosa ha rappresentato nella storia e che ancora oggi rappresenta fuori dai confini nazionali: la nazione delle grandi imprese, la nazione che ha meravigliato il mondo con le sue opere, la nazione della creatività. Gli altri lo sanno, non c'è più di tanto bisogno di ricordarlo al di fuori dei confini nazionali. È a noi stessi che lo dobbiamo ricordare, perché questa è una nazione in cui molti tendono a farsi soprafda una sorta didiper cui non siamo mai abbastanza, non lo sappiamo, non lo possiamo". Così la premierin un passaggio del suo intervendo alla presentazione ...