Giletti | “La Rai è sempre stata casa mia | un grande amore vero”

Diinse ne era parlato anche in passato, soprattutto dopo la cancellazione di Che Tempo Che Fa che dal prossimo autunno andrà in onda su Nove.... parlando dei suoi esordi, del suo futuro e del grande amore per lache non sembra affatto svanito. Anzi. MASSIMOPARLA DELLA CHIUSURA DI NON È L'ARENA - La premessa di Massimoè ...... ha poi colto l'occasione per chiedere a Massimocosa c'è nel suo futuro, visto che comunque i rumor si sprecano. E l'ex volto di La7 non ha fatto mistero di ritenere lacasa sua a tutti ...

Rai, “un grande amore vero”. Cosa rivela Giletti, soffiata sul futuro Il Tempo

Massimo Giletti non ha chiuso ad un ritorno in Rai, ed in un intervento ha duramente attaccato La7 per la chiusura del suo programma.“Verrà il giorno in cui deciderò di parlare ma lo farò quando l’anima avrà cucito le ferite”. Per la prima volta Massimo Giletti è tornato a parlare in pubblico dopo lo strappo con La7 e la chiusura a ...