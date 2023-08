Gigi Buffon si ritira | addio al calcio per il portiere della Nazionale

Commenta per primo Il momento che sembrava non poter arrivare mai è in realtà sempre più vicino al concretizzarsi. L'addio al calcio di Gianluigiè davvero vicinissimo al punto che il suo agente è atteso a Casteldebole per incontrare la società e discutere della fine del suo contratto. Il portiere classe 1978 ex - Juve ha ancora un ...Dopo settimane di riflessioni , l'addio al calcio disembra essere davvero a un passo . Il portiere del Parma infatti, nonostante la prospettiva di continuare con la squadra di Pecchia e diverse offerte dall' Arabia , è vicino alla parola ...Voci di mercato iniziati con insistenza già quando il portiere era al Milan e la Juve si guardava intorno per il sostituto di. Poi nel 2021, quando Gigio ha lasciato il Milan, le voci si ...

Buffon dice addio al calcio: si ritira uno dei più grandi portieri della storia La Gazzetta dello Sport

Gigi Buffon oggi, primo agosto 2023, a 45 anni, dice addio al calcio: si ritira uno tra i più grandi portieri di tutti i tempi, con una carriera costellata di successi tra Parma, Juventus, Paris Saint ...Gigi Buffon ha deciso di appendere i guantoni al chiodo. Una decisione che verrà ufficializzata nei prossimi giorni quando l’ex portiere comunicherà la rescissione contrattuale al Parma con il quale a ...