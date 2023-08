Gigi Buffon si ritira | addio al calcio a 45 anni per il portiere dei record Mondiale | Juve e Parma con l’ossessione Champions | la carriera

(Di martedì 1 agosto 2023) Superman si. Finisce qui ladi uno dei più forti portieri della storia delha deciso di chiudere colgiocato. Non ci sarà un’esperienza in Arabia o negli Stati Uniti per ilcampione del mondo del 2006. A 45ha sciolto le riserve sul suo futuro: nelle prossime ore è atteso un incontro tra il suo procuratore Silvano Martina e ilper discutere la risoluzione consensuale del contratto che lega l’estremo difensore al club gialloblù fino al 2024. Salvo clamorosi ripensamenti, dunque, finisce qui ladi uno dei più forti estremi difensori delmoderno. Una(quasi) perfetta – Sono ...

45 anni compiuti, ex Juventus e campione del mondo nel 2006, oggi portiere del Parma. Con la sua uscita dal campo si chiude un'era ..."Gigi per me significa "i migliori anni della nostra vita". Non sono solo i ricordi a legarci, ma un'amicizia profonda, sincera e appassionata.