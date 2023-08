Gigi Buffon lascia il calcio

(Di martedì 1 agosto 2023)ha annunciato il suo addio al. La notizia era nell'aria ma solo oggi uno dei più grandi portieri del nostroma non solo ne ha dato ufficialità. Simbolo del Parma prima e della Juventus poi con cui ha vinto tutto tranne la Champions League sfumata tre volte in finale; soprattutto è stato il portiere della nazionale italiana Campione del Mondo del 2006.

Il portiere, il mito si ritira a 45 anni: nel suo futuro c'è la Nazionalesi ritira: all'età di 45 anni e mezzo l'ex portiere bianconero ha deciso di smettere con il calcio giocato. Dopo una carriera leggendaria tra Juve , Parma e Nazionale , la notizia del suo ...Lui era, e continua ad essere, Gianluigi. Uno che oggi, dopo ventotto anni di prodigiosa ... Roba attesa, perché lo sapevamo tutti che la carta d'identità dinazionale recita + 45. Ma fa ...

Buffon dice addio al calcio: si ritira uno dei più grandi portieri della storia La Gazzetta dello Sport

Sta per concludersi la carriera in campo di Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ex Juve e campione del mondo nel 2006. Il n.1 della squadra crociata - 45 anni compiuti lo scorso gennaio - ha ancora ...Un accordo raggiunto senza particolari problemi e nonostante avesse ancora un anno di contratto col club parmense ...