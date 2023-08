Gigi Buffon | il mito si ritira a 45 anni | nel suo futuro c' è la Nazionale

si ritira: all'età di 45 anni e mezzo l'ex portiere bianconero ha deciso di smettere con il calcio giocato. Dopo una carriera leggendaria tra Juve , Parma e Nazionale , la notizia del suo ...Lui era, e continua ad essere, Gianluigi. Uno che oggi, dopo ventotto anni di prodigiosa ... Roba attesa, perché lo sapevamo tutti che la carta d'identità dinazionale recita + 45. Ma fa ...42 Il momento che sembrava non poter arrivare mai è in realtà sempre più vicino al concretizzarsi. L'addio al calcio di Gianluigiè davvero vicinissimo al punto che il suo agente è atteso a Casteldebole per incontrare la società e discutere della fine del suo contratto. Il portiere classe 1978 ex - Juve ha ancora un ...

Buffon dice addio al calcio: si ritira uno dei più grandi portieri della storia La Gazzetta dello Sport

Le figurine non invecchiano, al massimo si stropicciano un po', e quella di Gigi Buffon farà per sempre parte della storia dei numeri uno, accanto a Dino Zoff nella leggenda juventina ...