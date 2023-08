Giappone | tifone Khanun in arrivo | 760mila pronti ad evacuare | a Okinawa vento e piogge forti - VIDEO

(Di martedì 1 agosto 2023) In, più precisamente nell'arcipelago di, nel sud del Paese, si stanno preparando ad affrontare la minaccia di "", un potentedestinato a colpire la zona nelle prossime ore: le autorità locali hanno infatti già messo all'opera una serie di misure speciali, tra cui l'evac

Ilsi prepara all'arrivo delKhanun , che dopo aver colpito le Filippine sta attraversando l'Oceano Pacifico diretto alla regione di Okinawa , nel sud dell'arcipelago giapponese. Le ...Ilsi prepara a evacuare oltre 760.000 residenti in vista delKhanun che si sta avvicinando all'arcipelago di Okinawa, nel sud del Paese. Le autorità locali hanno invitato i residenti a ...Più di 500 voli da o per Okinawa sono stati cancellati e i servizi locali di traghetti e autobus sono stati sospesi prima dell'arrivo di ...

Giappone, il tifone Khanun si avvicina a Okinawa: piogge e venti nel sud del Paese - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Il Paese del Sol Levante paralizzato: previste onde fino a 12 metri. 500 voli cancellati, fermi treni e traghetti. Sulla città di Pechino in 40 ore è caduta l'acqua di un mese. Elicotteri militari per ...