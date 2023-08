Gf Vip 7 | Soraia Ceruti | “Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria? Credo nei ritorni È vero che litigavano tanto ma…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 1 agosto 2023)è tornata a parlare della sua relazione – ormai giunta al capolinea – con Luca Salatino, conosciuto sotto i riflettori di Uomini e Donne. Per i microfoni di LolloMagazine ha spiegato come stanno tra loro le cose: ad oggi, la corteggiatrice si è detta serena e contenta di essersi ripresa bene dalla separazione: La nostra storia è ormai finita mesi fa e grazie a Dio mi sono proprio ripresa molto bene, sono stati dei mesi duri in cui ho sofferto dav, fortunatamente poi ho avuto delle persone che sono state super nei miei confronti, ma diciamo che tutta l’ondata mediatica è pesata e l’ho sentita, però come tutte le cose passa, Si, ci siamo risentiti, mi ha chiamato un paio di volte per sapere come stessi e basta., nonostante l’epilogo, rifarebbe tutto quello che ha fatto, ...