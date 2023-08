Germania | sondaggio | avanza l’AfD La destra radicale 21% è seconda dietro Cdu-Csu 25

(Di martedì 1 agosto 2023) Innon è ancora scattato il consueto “allarme democratico“, ma è molto probabile che sia solo questione di tempo. Ileffettuato dall’istituto Forsa indica infatti un impetuoso balzo in avanti delladi Alternative für Deutschland (AfD) che ora si trova a soli quattro punti percentuali di distanza dall’alleanza cristiano-democratica tra la Cdu e la bavarese Csu. Lo storico polo di centro raccoglie ora il 25 per cento dei consensi. Una percentuale più bassa di ben due punti rispetto aldomenicale della settimana precedente. Alternative für Deutschland mai così in alto A guadagnarne invece due, secondo quanto riporta il barometro delle tendenze di Rtl/Ntv, sarebbe stata proprio la AfD, che ha così raggiunto quota 21, che costituisce la percentuale più alta ...

Il leader del partito tedesco di estrema destra “ Alternativa per la Germania ” (AfD) Maximilian Krah è stato eletto come capolista per le elezioni del parlamento europeo del 2024 col 65.7% dei voti.Due insegnanti sono stati costretti a lasciare il loro posto di lavoro in una piccola città tedesca dopo aver denunciato l'estremismo di destra dei loro alunni ...