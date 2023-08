Gerasimov visita le truppe sul fronte di Zaporizhzhia sotto attacco ucraino

è stato per molti mesi oggetto di feroci critiche da parte del leader mercenario di Wagner Yevgeny Prigozhin e di alcuni blogger militari russi sui fallimenti della Russia nella guerra. ...... resta appunto primario il simbolismo cronologico di unalegata alla pax coreana, che poi è ...come notizia sicura l'allontanamento del ministro della Difesa Shoigu e del generale. Si ...Al fianco di Shoigu non c'è il comandante delle forze armate, altro avversario del capo mercenario: non appare in pubblico da prima del tentato golpe e le voci sulla sua rimozione sono ...

Ucraina, la diretta: nuovo attacco di droni su Mosca. E Gerasimov ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Valery Gerasimov, capo dello stato maggiore delle forze armate russe, ha visitato le truppe russe nella regione ucraina di Zaporizhzhia, ...La Russia ha lanciato ieri un potente attacco missilistico contro Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I danni riportati dalla popolazione ucraini sono stati ingenti ...