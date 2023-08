Genoa | sondaggi per l'ex Juventus Pereyra

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Ilha ormai preso Thorsby. Secondo TMW, l'arrivo del centrocampista norvegese apre le porte alla ... ci sono statidalla ...... il Rennes avrebbe effettuato deiesplorativi per capire la situazione legata a Matic. Il ...55 29 Luglio D'Ambrosio si avvicina al GenoaSecondo quanto evidenziato da 'Sky Sport' in casa......26 26 Luglio UFFICIALE, Retegui al GenoaUfficiale l'acquisto di Mateo Retegui da parte del. ... Per Zapata solo, ma nulla di concreto. Bettella può rimanere in assenza di altri arrivi in ...Ora manca la mezzala di gamba e tecnica. Proposto Pereyra: l’ideale, ma complicato da ingaggio e concorrenti. Miretti resta in prima fila. E poi un vice-Badelj ...Interesse da club di Spagna e Turchia per Galdames. Con l'arrivo di Thorsby, il centrocampista cileno è in predicato di lasciare il Genoa ...