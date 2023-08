Genoa | doppio colpo a parametro zero

a corrispondere al Parma Calcio 1913 l'importo omnicomprensivo di 700.000,00, con compensazione tra le parti delle spese delgrado di giudizio. La ricorrente,C. F. C. S.p. A., chiede al ...rinforzo FeralpiSalò: Felici e Martella. Modena, Piacentini va al Cesena. Sampdoria, ancora ... NEWS E TRATTATIVE LIVE ASCOLI Acquisti Haveri (d, Torino) Masini (c,, pres.) Forte (a, ...15.15 - Ilconfida di piazzare uncolpo nelle prossime ore per rinforzare la rosa di mister Gilardino. Secondo Telenord , è in fase avanzata la trattativa con l'Union Berlino per il ...

Mercato Genoa, doppio colpo per i rossoblu Calcio in Pillole

Il Genoa ha chiesto al Collegio di Garanzia di annullare, revocare o riformare la decisione della Corte Federale di Appello ...Il difensore del Platense, che ha segnato il primo gol nella Superliga, piace alla Sampdoria e potrebbe raggiungere a Genova il neocentravanti del Genoa. Il ...