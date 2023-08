GdS – I giocatori con clausola | Leao e Thuram i più “pesanti” in A Che cifre all’estero!

Leggi su justcalcio

(Di martedì 1 agosto 2023) 2023-08-01 08:22:57 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: Quella di Dybala è scaduta ieri; dall’estate 2024 Haaland sarà acquistabile per 200; Zaniolo costa “solo” 35. La volontà di inserire nel contratto di Osimhen unarescissoria non è una novità per l’Italia, ma sono pochi i club che la usano. Lo stesso Aurelio De Laurentiis l’aveva messa in passato a Edinson Cavani (pagata dal Psg: 63 milioni) e a Gonzalo Higuain, finito alla Juventus complici i 90 milioni pagati in due trance dal presidente Agnelli, mentre questa estate il Bayern Monaco ha bonificato al numero uno azzurro i 58 milioni delladel sudcoreano Kim Min-jae. Curiosità: il difensore era stato preso 12 mesi prima dal Fenerbahce per 18 milioni e anche in questo caso era stata attivata la...