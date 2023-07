Gazzetta – Da Weah a Pulisic passando per Musah e Balogun | gli yankees in A piacciono… alla Lega

Leggi su justcalcio

(Di martedì 1 agosto 2023) 2023-07-30 19:43:05 L’autorevoledello Sport: Lo sbarco di alcuni giocatori statunitensi nell’ottica della vendita all’estero dei diritti tv oltre i confini nazionali è giudicato estremamente positivo In via Rosellini, sede dellaSerie A, vige la regola della… neutralità per quel che riguarda il tifo durante il campionato, ma in questa estate di calciomercato sono in tanti coloro che sperano in colpi “strategici” da parte dei nostri club. Per esempio, lo sbarco di Daichi Kamada al Milan,Lazio o all’Inter, una possibilità sempre meno concreta viste le scelte delle tre società a centrocampo, avrebbe fatto tremendamente comodo per l’appeal che il giapponese avrebbe garantito al nostro campionato in Estremo Oriente. Intanto però nell’ottica della vendita all’estero dei diritti tv oltre i confini nazionali è giudicato ...