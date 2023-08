Gay? Ecco qual è il vero problema del Pd | sconcertante Monica Cirinnà

(Di martedì 1 agosto 2023)ha cambiato vita. Senatrice del Pd fino alla scorsa legislatura, il 25 settembre 2022 non ce l'ha fatta ed è rimasta fuori dal Parlamento. Così insieme al marito Esterino Montino, ex sindaco di Fiumicino, si è trasferita dalle parti di Capalbio, iconica località toscana delle ferie radical chic, dove gestisce un'azienda agricola che produce vino, olio, conserve, marmellate - tutto rigorosamente biologico- e dove da poco ha pure aperto un ristorante. Normale che oggi, fuori dal Palazzo, abbia il giusto disincanto per capire cosa non funzioni nel suo ex partito, il Pd. E la lingua batte dove il dente duole. Ovle battaglie Lgbt., infatti, è la madre della legge sulle unioni civili, un provvedimento di cui fu relatrice e che avrebbe voluto ben più all'avanguardia di quello poi effettivamente ...

Giovedì 3lo spettacolo 'Ma fattela una risata' che ironizza suoi luoghi comuni e venerdì 4 ... l'ex Capitano reggente a San Marino, primo capo di Stato dichiaratamente, Paolo Rondelli; e il ...Lunedì 31 luglio su Rai 2 alle 21:20, in prima visione assoluta, la serie legal drama "Che Todd ci aiuti" (So Help Me Todd). MarciaHarden, grande interprete di cinema, di serie tv e di teatro, Premio Oscar come attrice non protagonista nel 2001, e Skylar Astin interpretano rispettivamente una meticolosa avvocata, Margaret ...Giovedì 3lo spettacolo 'Ma fattela una risata' che ironizza suoi luoghi comuni e venerdì 4 ... l'ex Capitano reggente a San Marino, primo capo di Stato dichiaratamente, Paolo Rondelli; e il ...

Monica Cirinnà, la sparata: gay Ecco qual è il vero problema del Pd Liberoquotidiano.it

L'associazione fa riferimento all'installazione di un busto di Agostinho Neto, primo presidente della Repubblica Popolare dell'Angola. E inoltre chiede chiarimenti su due bandi in corso ai quali "non ...L'associazione: «Il Comune un anno fa ha istituito un ufficio Lgbt+ ma le sue azioni non tutelano contro le discriminazioni» ...