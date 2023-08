Gatti Steel Spa | “Acciaio | più fornitori e pagamenti dilazionati | così le ditte della distribuzione danno equilibrio al settore”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) - L'azienda, che effettua anche il trattamento termico, acquista il materiale dalle acciaierie e lo fornisce alle imprese Piacenza,1 agosto 2023. Il rapido cambiamento degli equilibri internazionali e la conseguente instabilità hanno messo a dura prova ilsiderurgico. L'aumento del costo dell'energia e la guerra in Ucraina nel 2022 hanno fatto salire i prezzi dell'e reso difficile il suo stesso reperimento, portando ulteriori criticità in un mercato che già di per sé risulta estremamente complesso. Difficoltà che non sono sparite ora che i prezzimateria prima sono in forte calo e le imprese preferiscono non acquistare in attesa di ulteriori ribassi. In questo tipo di contesto è emerso con maggior forza che in passato il ruolo delle imprese...