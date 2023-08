Gaeta Denuncia il finto furto dell’auto dopo un incidente | denunciato un 34enne

Il 34enne non ha voluto essere accompagnato in commissariato a sporgere. Ritorno a bordo e ...è stato raggiunto da una pattuglia della sezione aeronavale della Guardia di Finanza di. ...... né garantita assistenza o previdenza sociale soprattutto se poi si esce dal cammino'Oref. Il dizionario di scienze e tecniche , Saverioscrive che 'gli ultimi decenni del novecento ci ...... scritto a quattro mani con il vaticanista Saverio, e in numerose interviste. Francesco ha ... tramite un amico di Papa Benedetto, è andato da lui e ha fatto lacontro di me. Benedetto ...

Finisce con l'auto contro una rotonda, poi denuncia falsamente il furto della vettura LatinaToday

Un singolare episodio quello verificatosi a Gaeta dove un uomo, pregiudicato, è uscito di strada con la sua auto, quindi si è allontanato simulando il furto della stessa per cercare di frodare l'assic ...Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a q ...