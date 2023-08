Fuori Starcatcher dei Greta Van Fleet

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 1 agosto 2023) È disponibile “”, l’attesissimo album della rock bandVan, già vincitrice di un Grammy Award, disponibile nei formati CD, vinile, vinile nero glitterato e vinile rosso. Il cantante Josh Kiszka, a proposito del nuovo album, afferma: “è un viaggio pericoloso e delizioso in un paesaggio onirico violento e gentile al tempo stesso. Un purgatorio di dualità dove brutalità e bellezza si scontrano come un temporale di quiete. Né la realtà né la finzione abitano gli estremi confini di questo mondo surrealista. Un libro di fiabe per i combattenti e gli amanti,cattura una certa meraviglia ai margini del caos”. “” è scritto e registrato dalla band: il cantante Josh Kiszka, il chitarrista Jake Kiszka, il bassista/tastierista Sam Kiszka e ...