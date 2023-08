Fuoco amico I tassisti mandano al diavolo Salvini e Urso | Ci vuole Meloni

(Di martedì 1 agosto 2023) Conducenti delusi dopo l'incontro al Mit col titolare dei Trasporti e Adolfo. "La licenza gemella non è un regalo ma un dispetto. E poi genera caos", dice Loreno Bittarelli, patron del 3570, già candidato di Fdi alle politiche

'Mettete ail desiderio vero che avete nel cuore' ha detto. Zaini in spalla, accompagnati dai ... Che abbia il volto di un sacerdote o di un animatore, di uno di uno sconosciuto, "è il ...Sono dovuti intervenire i vigili deloggi, 1° Agosto 2023, sul lungomare di Marsala, nella zona della colmata, per spegnere un ... - - > - Stampa l'articolo - Invia ad un- - - > Tweet - - >...... abitazioni, parchi archeologici, strade; persino l'aeroporto di Palermo è stato lambito dal. ... Una cosa assai simile, nel pomeriggio, me l'ha detta un altro mio: "più ci penso e più mi ...

Fuoco amico. I tassisti mandano al diavolo Salvini e Urso: "Ci vuole ... L'HuffPost

Conducenti delusi dopo l'incontro al Mit col titolare dei Trasporti e Adolfo Urso. "La licenza gemella non è un regalo ma un dispetto. E poi genera ...FONDI – Travisato con una tuta bianca e una mascherina FFP2 ha cosparso il cofano di un’auto di benzina e ha dato fuoco. E’ stato rintracciato dalla polizia l’uomo che ha pesantemente danneggiato una ...