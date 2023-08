Fugge dalla Rsa a 92 anni scavalcando la recinzione Torna a casa | si barrica dentro e minaccia di ferirsi con una motosega

(Di martedì 1 agosto 2023) Non è dato sapere se avesse letto "Il centenario che saltòfinestra e scomparve» o avesse visto «Fuga di mezzanotte», ma pare che il 92enne trentino che nei giorni scorsi è scappato da unadi riposo perrsene nella propria abitazione, a Trambileno, si sia ispirato proprio alle trame dei film e dei libri di avventura . Il fatto è accaduto nella Rsa «Cesare Benedetti» di Mori,...

Io sono quasi mortapaura. Comunque ho lasciato tutto lì e siamo scappate per andare al Pallonetto', ha raccontato. ...Il tema BAB 2023scelta dei luoghi nasce anche l'ispirazione per il tema di quest'anno che ... rischiando la morte; lo stesso Pinocchioin una notte di tempesta inseguito dagli assassini ...... in provincia di Trento , è stato protagonista di una clamorosa fugastruttura che ha messo a ... 92ennedall'RSA: un piano di fuga perfetto La fuga dell'anziano risale a sabato scorso, ...

Anziano di 92 anni inganna gli operatori e fugge dalla casa di riposo: ritrovato nella sua casa a 10 chilometri Corriere

Chris Obeng Abom, il ragazzino 14enne investito e ucciso da un’auto pirata “poteva essere salvato se fosse stato soccorso” dopo l’incidente. Lo affermano i medici della terapia intensiva e d’emergenza ...Un testimone che ha assistito all’incidente ha cercato di inseguire l’automobilista ma senza successo. Alla fine la Polizia Locale, visionando le immagini delle telecamere, è risalita al fuggitivo ...