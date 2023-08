Fuga di gas in centro città durante i lavori alla rete fognaria | i caschi rossi mettono in sicurezza la zona

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino,la mattinata di oggi primo agosto, sono intervenuti in via Tagliamento, in, per unadi gas. Infatti, una ditta intenta indi scavo per uncciamento fognario,questiha tranciato una tubazione del gas cittadino di media pressione, provocando la fuoriuscita del metano. La squadra intervenuta ha immediatamente messo inl’area e a scopo precauzionale ha fatto evacuare un edificio limitrofo. Per fortuna non si sono registrate persone ferite, nemmeno tra gli operai intenti nello scavo con mezzi meccanici. In seguito è intervenuta la ditta di gestione del gas inper la riparazione della condotta ...