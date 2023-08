Fs | Trenitalia | da sabato biglietto digitale per i treni regionali

introdurrà, a partire daprossimo 5 agosto, il nuovo biglietto digitale per i treni regionali, acquistabile su App, sito di, agenzie di viaggio e altri operatori abilitati.Le attività sono cominciate oggi e si concludono26 agosto, comporteranno la sospensione ... Tutti gli orari della nuova offerta sono già disponibili sui sistemi di vendita die nelle ...L'episodio è avvenuto nella serata discorso, 29 luglio, poco dopo le 20 nella stazione di ... La sua agitazione ha indotto lo stesso dipendente dia chiedere l'intervento delle forze ...Roma, 1 ago. (askanews) - Trenitalia introdurrà, a partire da sabato prossimo 5 agosto, il nuovo biglietto digitale per i treni ...Utilizziamo cookie tecnici, propri o di terze parti, per analizzare il traffico su questo sito web e migliorare la tua esperienza di navigazione. Puoi acconsentire, inoltre, all’installazione dei cook ...